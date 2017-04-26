Китай инвестировал в Украину более $7 млрд

Советник по торгово-экономическим вопросам Китая в Украине рассказал об инвестиционных проектах КНР

Китай инвестировал более $7 млрд на развитие сельскохозяйственной, энергетической и инфраструктурной отраслей в Украине. Об этом рассказал советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине Лю Цзюнь, пишет Укринформ.



"Китай инвестировал в Украину около $7 млрд в облигации. В настоящее время основная задача состоит в том, чтобы активизировать в полной мере эту огромную сумму денег, чтобы оживить сельскохозяйственную, энергетическую, сферу инфраструктуры, а также другие сферы экономики, которые в этом нуждаются, что в свою очередь создаст рабочие места, налогообложения и торговые потоки", - сообщил советник.



Советник посольства также сообщил, что центральные банки двух стран подписали соглашение и параллельно продолжают валютный своп для построения в будущем основы для финансового сотрудничества.



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