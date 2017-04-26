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СБУ проводит обыски в компании Dragon Capital (обновлено)

26.04.2017 13:37
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил об обысках в офисе инвестиционной компании Dragon Capital
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба Кабмина)

Служба безопасности Украины сегодня, 26 апреля, обыскала офис инвестиционной компании Dragon Capital. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент LIGA.net.

Гройсман поручил правительственному уполномоченному разобраться с обысками в компании. "Мне только что написали, что проходит обыск в офисе компании Dragon Capital. Вот как на это реагировать? Изымают там технику и так далее. Я поручаю правительственному уполномоченному связаться с представителями компании и выяснить, что там происходит. Я не имею права вмешиваться в работу СБУ. Но я считаю, что все должно быть адекватно, чтобы не парализовать работу инвестиционного фонда. Так инвестиционный климат не создается", - сказал он.

Директор по маркетингу Dragon Capital Ольга Белобловская написала на своей странице в Facebook, что обыск проводится по разрешению суда на выемку компьютерной техники.

"Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения. При этом компания легально и официально купила эту программу на рынке. Хотят изъять все компьютеры и парализовать работу", - сообщила она.

По состоянию на 13:35 обыск завершен, позднее написала Белобловская. "Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - добавила она. 

В конце прошлого года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию Dragon Capital на 118,195 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Комитет усмотрел нарушение законодательства в виде концентрации путем покупки доли в уставном капитале совместного предприятия Драгон Капитал, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества - без получения соответствующего разрешения АМКУ.

Dragon Capital предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению, управлению активами и прямым инвестициям для институциональных, корпоративных и частных клиентов. Ранее в этом месяце инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил, что собирается продать свой миноритарный пакет акций компании.

Компанию возглавляет Томаш Фиала.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Dragon Capital, СБУ
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