СБУ завершила обыски в Dragon Capital, изъята часть техники

Директор по маркетингу Dragon Capital сообщила, что обыск в компании завершился

Служба безопасности Украины сегодня, 26 апреля, обыскала офис инвестиционной компании Dragon Capital. Как сообщила на своей странице в Facebook директор по маркетингу Dragon Capital Ольга Белобловская, на данный момент обыск завершен, изъята часть техники.



"Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - добавила она.



Ранее Белобловская сообщила, что СБУ обыскивала компанию по разрешению суда на выемку компьютерной техники.



"Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения. При этом компания легально и официально купила эту программу на рынке", - подчеркнула она.



В конце прошлого года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Dragon Capital на 118,195 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.



Dragon Capital предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению, управлению активами и прямым инвестициям для институциональных, корпоративных и частных клиентов. Ранее в этом месяце инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил, что собирается продать свой миноритарный пакет акций компании.



Компанию возглавляет Томаш Фиала.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.