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СБУ завершила обыски в Dragon Capital, изъята часть техники

26.04.2017 13:50
Директор по маркетингу Dragon Capital сообщила, что обыск в компании завершился
Томаш Фиала

Служба безопасности Украины сегодня, 26 апреля, обыскала офис инвестиционной компании Dragon Capital. Как сообщила на своей странице в Facebook директор по маркетингу Dragon Capital Ольга Белобловская, на данный момент обыск завершен, изъята часть техники.

"Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - добавила она. 

Ранее Белобловская сообщила, что СБУ обыскивала компанию по разрешению суда на выемку компьютерной техники.

"Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения. При этом компания легально и официально купила эту программу на рынке", - подчеркнула она.

В конце прошлого года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Dragon Capital на 118,195 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Dragon Capital предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению, управлению активами и прямым инвестициям для институциональных, корпоративных и частных клиентов. Ранее в этом месяце инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил, что собирается продать свой миноритарный пакет акций компании.

Компанию возглавляет Томаш Фиала.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Dragon Capital, СБУ
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