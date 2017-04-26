СБУ завершила обыски в Dragon Capital, изъята часть техники
Служба безопасности Украины сегодня, 26 апреля, обыскала офис инвестиционной компании Dragon Capital. Как сообщила на своей странице в Facebook директор по маркетингу Dragon Capital Ольга Белобловская, на данный момент обыск завершен, изъята часть техники.
"Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - добавила она.
Ранее Белобловская сообщила, что СБУ обыскивала компанию по разрешению суда на выемку компьютерной техники.
"Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения. При этом компания легально и официально купила эту программу на рынке", - подчеркнула она.
В конце прошлого года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Dragon Capital на 118,195 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
Dragon Capital предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению, управлению активами и прямым инвестициям для институциональных, корпоративных и частных клиентов. Ранее в этом месяце инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил, что собирается продать свой миноритарный пакет акций компании.
Компанию возглавляет Томаш Фиала.
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