СБУ выявила 8 фирм, которые использовали шпионский софт из России

Служба безопасности обнаружила восемь компаний, которые использовали шпионское программное обеспечение российского производства

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили восемь компаний, которые использовали запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства. Об этом говорится в сообщении СБУ.



Силовики осуществили обыски и изъяли компьютерную технику в этих восьми компаниях. Они использовали и реализовывали российское шпионское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом, заявляет СБУ.



"В прошлом году правоохранители в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины, прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечении", - напоминает Служба безопасности.



Служба безопасности Украины сегодня, 26 апреля, обыскала офис Dragon Capital. Как сообщила директор по маркетингу Dragon Capital Ольга Белобловская, в результате изъята часть техники. "Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - добавила она.



Ранее Белобловская сообщила, что СБУ обыскивала компанию по разрешению суда на выемку компьютерной техники. "Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения", - сказала она. Глава компании Томаш Фиала заверил, что Dragon Capital использует только лицензионное программное обеспечение и здесь нет повода для опасений.



Фиала считает, что обыско может быть связан с событиями вокруг ТРЦ SkyMall.



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