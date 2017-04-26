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СБУ выявила 8 фирм, которые использовали шпионский софт из России

26.04.2017 18:05
Служба безопасности обнаружила восемь компаний, которые использовали шпионское программное обеспечение российского производства

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили восемь компаний, которые использовали запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Силовики осуществили обыски и изъяли компьютерную технику в этих восьми компаниях. Они использовали и реализовывали российское шпионское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом, заявляет СБУ.

"В прошлом году правоохранители в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины, прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечении", - напоминает Служба безопасности.

Служба безопасности Украины сегодня, 26 апреля, обыскала офис Dragon Capital. Как сообщила директор по маркетингу Dragon Capital Ольга Белобловская, в результате изъята часть техники. "Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - добавила она. 

Ранее Белобловская сообщила, что СБУ обыскивала компанию по разрешению суда на выемку компьютерной техники. "Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения", - сказала она. Глава компании Томаш Фиала заверил, что Dragon Capital использует только лицензионное программное обеспечение и здесь нет повода для опасений.

Фиала считает, что обыско может быть связан с событиями вокруг ТРЦ SkyMall.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: СБУ
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