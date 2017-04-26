 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.28  26.65   EUR:  28.40  29.13
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

СБУ искала средство негласного сбора информации - Dragon Capital

26.04.2017 20:48
Обыск проводился на основании постановления суда в уголовном производстве о незаконном приобретении спецсредств негласного получения информации
Фото: facebook.com/DragonCapitalUkraine

В Dragon Capital сообщили, что обыск СБУ в офисе компании касался программы контроля рабочего времени сотрудников, которая по результатам экспертизы была признана "специальным техническим средством негласного получения информации". Об этом сообщается на странице Dragon Capital в Facebook.

В сообщении сказано, что обыск проводился на основании постановления Шевченковского райсуда Киева в уголовном производстве о незаконном приобретении или сбыте специальных технических средств негласного получения информации, а также незаконном их использовании.

"Как выяснилось, программное обеспечение, которое официально приобретено СП ООО "Драгон Капитал" в 2015 году у украинской компании ООО "Стахановец ПРО" (правообладатель ПО) и планировалось к использованию как система контроля рабочего времени работников СП ООО "Драгон Капитал", было в 2016 году признано "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения, сделанного в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

В компании утверждают, что сотрудники СБУ намеревались изъять всю компьютерную технику компании, что практически привело бы к остановке ее деятельности.

"Благодаря реагированию со стороны премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, других публичных деятелей и средств массовой информации, в дальнейшем обыск прошел без нарушений и силового давления со стороны сотрудников СБУ, и компания работает в обычном режиме", - сообщили в Dragon Capital. 

Служба безопасности Украины сегодня, 26 апреля, обыскала офис Dragon Capital. Каксообщила директор по маркетингу Dragon Capital Ольга Белобловская, в результате изъята часть техники.

Ранее Белобловская сообщила, что СБУ обыскивала компанию по разрешению суда на выемку компьютерной техники. "Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения", - сказала она.

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что обыск может быть связан с событиями вокруг ТРЦ Skymall. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Dragon Capital, СБУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров