В I квартале госбюджет выполнен с дефицитом около 10 млрд грн
Государственный бюджет Украины в первом квартале выполнен с дефицитом на уровне 9,74 млрд грн, что на 7,8% ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года - 10,57 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба на официальном сайте.
Доходы госбюджета за этот период составили 174,76 млрд грн, расходы - 184,556 млрд грн.
Сводный бюджет за январь-март выполнен с профицитом на уровне около 4 млрд грн, что на 3,6% выше профицита за аналогичный период прошлого года - 3,87 млрд грн.
Доходы сводного бюджета составили 220,49 млрд грн, расходы - 216,53 млрд грн.
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