В I квартале госбюджет выполнен с дефицитом около 10 млрд грн

В годовом выражении дефицит бюджета по итогам первого квартала сократился почти на 8%

Государственный бюджет Украины в первом квартале выполнен с дефицитом на уровне 9,74 млрд грн, что на 7,8% ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года - 10,57 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба на официальном сайте.



Доходы госбюджета за этот период составили 174,76 млрд грн, расходы - 184,556 млрд грн.



Сводный бюджет за январь-март выполнен с профицитом на уровне около 4 млрд грн, что на 3,6% выше профицита за аналогичный период прошлого года - 3,87 млрд грн.



Доходы сводного бюджета составили 220,49 млрд грн, расходы - 216,53 млрд грн.



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