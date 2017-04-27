Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 27 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,56/26,59*, к 12:00 котировки составили 26,53/26,56

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,53, максимальные - 26,56. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,56, максимальные - 26,59.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4655/0,4666 к 12:00 котировки составили 0,4658/0,4667.



Торги по евро начались с котировок 28,9849/29,015 к 12:00 котировки составили 28,9495/28,9796.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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