 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.28  26.65   EUR:  28.40  29.13
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличные курсы валют (данные на 12:00)

27.04.2017 12:50
В четверг, 27 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 8,44 коп до 26,2076 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,14 коп - до 26,5876 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,31 грн, минимальный курс продажи - 26,43 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,78 коп и составляет 28,3262 грн, средний курс продажи вырос - на 9,91 коп до 29,0176 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,77 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,35 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3 коп до 4,74 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

  USD RUB EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 26,2076 26,5876 0,4350 0,4740 28,3262 29,0176
Медиана 26,2000 26,5900 0,4475 0,4730 28,3500 29,0000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров