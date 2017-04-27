Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 27 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 8,44 коп до 26,2076 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,14 коп - до 26,5876 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,31 грн, минимальный курс продажи - 26,43 грн.



Средний курс покупки евро упал на 10,78 коп и составляет 28,3262 грн, средний курс продажи вырос - на 9,91 коп до 29,0176 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,77 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,35 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3 коп до 4,74 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2076 26,5876 0,4350 0,4740 28,3262 29,0176 Медиана 26,2000 26,5900 0,4475 0,4730 28,3500 29,0000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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