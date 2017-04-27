Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 5,14 коп - до 26,5876 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,31 грн, минимальный курс продажи - 26,43 грн.
Средний курс покупки евро упал на 10,78 коп и составляет 28,3262 грн, средний курс продажи вырос - на 9,91 коп до 29,0176 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,77 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,35 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3 коп до 4,74 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|26,2076
|26,5876
|0,4350
|0,4740
|28,3262
|29,0176
|Медиана
|26,2000
|26,5900
|0,4475
|0,4730
|28,3500
|29,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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