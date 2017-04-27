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Плательщикам возмещено 11 млрд грн НДС по новой системе - Минфин

27.04.2017 15:09
В министерстве заявили, что манипуляции с возмещением и дискриминация бизнеса через непрозрачные схемы возврата НДС теперь невозможны
Фото - НБУ

За два дня, 26 и 27 апреля, Государственная казначейская служба Украины возместила плательщикам более 11 млрд грн НДС. Это были первые выплаты в рамках функционирования нового автоматического реестра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

26 апреля 2704 плательщика получили 9,946 млрд грн (99,9% от определенной суммы). 13 плательщиков не получили средства на сумму 5,969 млн грн в связи с неверными реквизитами получателя (банк получателя был ликвидирован).

Сегодня, 27 апреля, Госказначейство удовлетворило 111 заявок на сумму 1,13 млрд грн. Следующий транш на сумму 196,8 млн грн планируется возместить 28 апреля.

В Минфине отметили, что возмещение происходит в полном объеме без каких-либо сбоев и проблем. "Манипуляции с возмещением и дискриминация бизнеса через непрозрачные схемы возврата НДС теперь невозможны. Весь процесс является открытым для налогоплательщиков - каждый может мониторить информацию о состоянии заявок в онлайн-режиме", - отмечается в сообщении министерства. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НДС
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