Совокупный долг Украины вырос до $72,35 млрд

За месяц госдолг Украины вырос на 0,82% - до $72,35 млрд

Совокупный государственный долг Украины в прошлом месяце вырос на 0,82%, или на $0,59 млрд - до $72,35 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



В гривневом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг на конец марта составил 1,95 трлн грн - по сравнению с 1,94 трлн грн месяцем ранее.



Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 марта составил 1,676 млрд грн ($62,13 млрд) по сравнению с 1,66 млрд грн месяцем ранее.



При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,06 млрд до $36,2 млрд, тогда как прямой внутренний долг увеличился почти до 70 млрд грн.



Гарантированный государством долг на 31 марта составил 275,72 млрд грн, или $10,22 млрд.



В прошлом году общий госдолг Украины увеличился с $65,51 до $70,97 млрд.



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