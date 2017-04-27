Совокупный долг Украины вырос до $72,35 млрд
Совокупный государственный долг Украины в прошлом месяце вырос на 0,82%, или на $0,59 млрд - до $72,35 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.
В гривневом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг на конец марта составил 1,95 трлн грн - по сравнению с 1,94 трлн грн месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 марта составил 1,676 млрд грн ($62,13 млрд) по сравнению с 1,66 млрд грн месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,06 млрд до $36,2 млрд, тогда как прямой внутренний долг увеличился почти до 70 млрд грн.
Гарантированный государством долг на 31 марта составил 275,72 млрд грн, или $10,22 млрд.
В прошлом году общий госдолг Украины увеличился с $65,51 до $70,97 млрд.
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