Американский индекс Nasdaq обновил рекордный максимум
Американский индекс Nasdaq Composite завершил торги четверга на рекордном максимуме благодаря хорошим квартальным результатам Comcast, PayPal и Intuit, в то время как S&P 500 и Dow практически не изменились.
Как сообщает Reuters, Nasdaq, вероятно, продолжит богатую на рекорды победную серию, так как бумаги Amazon и Alphabet, отчитавшихся о финансовых результатах, после завершения официальной сессии подскочили более чем на 4 процента.
Корпоративная отчетность вновь оказалась в центре внимания инвесторов, день спустя после того, как администрация президента США Дональда Трампа обнародовала план налоговой реформы, не содержащий подробностей того, как она будет финансироваться. Это вызвало сомнения относительно того, одобрят ли законопроект сторонники жесткого курса в отношении бюджетного дефицита в Конгрессе.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10520
-
7074
-
6755
-
3830
-
2546
- Проминвестбанк докапитализируют на 12 млрд грн 13:17
- Гройсман пообещал МВФ пенсионную реформу - замглавы Фонда 12:29
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:06
- $1,5 млрд Януковича конфискованы и поступят в госбюджет - СНБО 10:51
- Американский индекс Nasdaq обновил рекордный максимум 10:15