Американский индекс Nasdaq обновил рекордный максимум

Nasdaq бъет рекорды благодаря хорошим финансовым результатам компаний

Американский индекс Nasdaq Composite завершил торги четверга на рекордном максимуме благодаря хорошим квартальным результатам Comcast, PayPal и Intuit, в то время как S&P 500 и Dow практически не изменились.

Как сообщает Reuters, Nasdaq, вероятно, продолжит богатую на рекорды победную серию, так как бумаги Amazon и Alphabet, отчитавшихся о финансовых результатах, после завершения официальной сессии подскочили более чем на 4 процента.

Корпоративная отчетность вновь оказалась в центре внимания инвесторов, день спустя после того, как администрация президента США Дональда Трампа обнародовала план налоговой реформы, не содержащий подробностей того, как она будет финансироваться. Это вызвало сомнения относительно того, одобрят ли законопроект сторонники жесткого курса в отношении бюджетного дефицита в Конгрессе.