Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,54, максимальные - также 26,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,57, максимальные - также 26,57.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,465/0,4661, к 12:00 котировки составили 0,4658/0,4667.
Торги по евро начались с котировок 28,8967/28,9267 к 12:00 котировки составили 28,9206/28,9506.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:06
- $1,5 млрд Януковича конфискованы и поступят в госбюджет - СНБО 10:51
- Американский индекс Nasdaq обновил рекордный максимум 10:15
- Совокупный долг Украины вырос до $72,35 млрд 17:30
- В СБУ рассказали, зачем проводили обыски в Dragon Capital 15:15
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10539
-
7117
-
6776
-
3885
-
3052
- Проминвестбанк докапитализируют на 12 млрд грн 13:17
- Гройсман пообещал МВФ пенсионную реформу - замглавы Фонда 12:29
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:06
- $1,5 млрд Януковича конфискованы и поступят в госбюджет - СНБО 10:51
- Американский индекс Nasdaq обновил рекордный максимум 10:15