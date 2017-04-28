Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 28 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,54/26,57*, к 12:00 котировки не изменились

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,54, максимальные - также 26,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,57, максимальные - также 26,57.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,465/0,4661, к 12:00 котировки составили 0,4658/0,4667.



Торги по евро начались с котировок 28,8967/28,9267 к 12:00 котировки составили 28,9206/28,9506.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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