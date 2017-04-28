Гройсман пообещал МВФ пенсионную реформу - замглавы Фонда

Премьер-министр пообещал МВФ провести пенсионную и земельную реформы, сообщил Дэвид Липтон

Премьер Владимир Гройсман пообещал Международному валютному фонду (МВФ) провести земельную и пенсионную реформы. Об этом рассказал заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон, пишет Тиждень.



"Пришло время провести такую реформу, потому что Украина больше не должна отказываться от того, от чего она отказывается сейчас. Нужно принимать решение. Владимир Гройсман заявил, что попытается провести эти преобразования", - сказал Липтон.



Он добавил, что Гройсман попытается разработать пенсионную реформу, которая получит поддержку в обществе.



Дэвид Липтон заметил, что не всегда процесс стабилизации экономики является приятным.



МВФ считает проведение пенсионной, земельной реформ и приватизации проверкой правительства Гройсмана.



По словам директора европейского департамента МВФ Пола Томсена, повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Фонда.



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