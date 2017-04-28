Межбанк закрылся котировками доллара 26,58/26,62

В пятницу, 28 апреля, торги по доллару США открылись котировками 26,54/26,57, к закрытию котировки составили 26,55/26,58

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,54, максимальные - 26,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,57, максимальные - 26,585.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,465/0,4661 к закрытию котировки составили 0,4664/0,4673.

Торги по евро начались с котировок 28,8967/28,9267, к закрытию котировки составили 28,9899/29,0227.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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