Порошенко предложит Лавренчуку возглавить НБУ - СМИ

По данным Bloomberg, президент Петр Порошенко уже определился с кандидатурой на пост главы Нацбанка (обновлено)

Президент Петр Порошенко предложит председателю правления Райффайзен Банка Аваль Владимиру Лавренчуку возглавить Национальный банк Украины (НБУ) после ухода Валерии Гонтаревой. Об этом пишет сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.



До этого агентство Reuters сообщило, что Европейский банк реконструкции и развития поддерживает кандидатуру Лавренчука. В марте бывший премьер-министр Арсений Яценюк, который также считался одним из вероятных кандидатов, назвал Лавренчука хорошим парнем.



Гонтарева объявила, что уходит в отставку, 10 апреля. Согласно правилам, она анонсировала отставку за месяц до того, как фактически покинет пост.



"Я приняла решение оставить этот пост и оставить центральный банк. Я подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года... Если Верховная Рада Украины проголосует за мою отставку раньше этого решения, я уйду раньше... Других изменений в составе правления в ближайшее время не состоится", - сказала она.



Лавренчук на прошлой неделе говорил, что заинтересован стать председателем НБУ. Он возглавляет Райффайзен Банк Аваль с 2005 года. Лавренчук поддержал Революцию достоинства, а также реформы Нацбанка под руководством Гонтаревой и призвал продолжать их. По мнению банкира, альтернатив реформам нет.



Согласно законодательству, президент предложит парламенту принять отставку Гонтаревой и одобрить назначение Лавренчука. Сейчас Верховная Рада на каникулах; работа возобновится 16 мая.



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