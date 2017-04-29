Fitch ухудшил прогноз роста ВВП Украины

По мнению аналитиков Fitch, в этом году экономика Украины вырастет на 2%

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2% из-за блокады неподконтрольных территорий Донбасса.



Как сообщает агентство на официальном сайте, блокада может негативно сказаться на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях.



В следующем году рост ВВП может достичь 3% в связи с повышением потребительского спроса и увеличением инвестиций.



Средняя инфляция в 2017 году снизится до 11,2% по сравнению с 14,9% в 2016 году, прогнозирует Fitch.



В агенстве считают также, что к концу года международные резервы Украины могут увеличиться до $18,1 млрд.



Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг Украины в иностранной национальной валюте на уровне В-.



Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году прогнозирует рост ВВП на уровне 1,9%. В 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4%, соответственно, говорят в НБУ.



Международный валютный фонд в связи с блокадой также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.



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