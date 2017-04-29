 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.28  26.65   EUR:  28.40  29.13
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Fitch ухудшил прогноз роста ВВП Украины

29.04.2017 13:47
По мнению аналитиков Fitch, в этом году экономика Украины вырастет на 2%
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2% из-за блокады неподконтрольных территорий Донбасса.

Как сообщает агентство на официальном сайте, блокада может негативно сказаться на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях.

В следующем году рост ВВП может достичь 3% в связи с повышением потребительского спроса и увеличением инвестиций.

Средняя инфляция в 2017 году снизится до 11,2% по сравнению с 14,9% в 2016 году, прогнозирует Fitch.

В агенстве считают также, что к концу года международные резервы Украины могут увеличиться до $18,1 млрд.

Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг Украины в иностранной национальной валюте на уровне В-.

Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году прогнозирует рост ВВП на уровне 1,9%. В 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4%, соответственно, говорят в НБУ.

Международный валютный фонд в связи с блокадой также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП, Fitch
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров