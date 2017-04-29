Fitch ухудшил прогноз роста ВВП Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2% из-за блокады неподконтрольных территорий Донбасса.
Как сообщает агентство на официальном сайте, блокада может негативно сказаться на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях.
В следующем году рост ВВП может достичь 3% в связи с повышением потребительского спроса и увеличением инвестиций.
Средняя инфляция в 2017 году снизится до 11,2% по сравнению с 14,9% в 2016 году, прогнозирует Fitch.
В агенстве считают также, что к концу года международные резервы Украины могут увеличиться до $18,1 млрд.
Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг Украины в иностранной национальной валюте на уровне В-.
Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году прогнозирует рост ВВП на уровне 1,9%. В 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4%, соответственно, говорят в НБУ.
Международный валютный фонд в связи с блокадой также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10792
-
10645
-
7789
-
7425
-
6866