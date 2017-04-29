НБУ: Дефицит текущего счета в марте вырос до $783 млн

Нацбанк сообщил об увеличении дефицита текущего счета из-за выплат по реструктуризированным бондам

Плановые выплаты процентов по реструктуризированным еврооблигациям Украины ($505 млн) привели к росту дефицита счета текущих операций в марте до $783 млн с $344 млн месяцем ранее. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Регулятор отмечает некоторое сужение дефицита внешней торговли товарами благодаря наращиванию поставок продовольственных товаров.



Рост экспорта в годовом измерении в марте ускорился до 36,6% с 21,7% в феврале в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой и высоким урожаем прошлого года, тогда как рост импорта ускорился до 31,8% с 15,5% из-за увеличения поставок продукции машиностроения на 50,7% в годовом измерении (21,5% в феврале), сообщает НБУ.



Объем экспорт из Украины в марте достиг $3,8 млрд. По сравнению с мартом прошлого года поставки украинских продовольственных товаров увеличились на 49,3%, в том числе объемы экспорта зерновых культур - на 28,4%, экспорт жиров и масла - в 1,6 раза. За счет существенного роста мировых цен экспорт металлургической продукции в марте вырос на 36,8%, железных руд - в 2,1 раза, тогда как экспорт продукции машиностроения сократился на 5,3%.



Объем импорта товаров в марте составил $4,4 млрд. Выше, чем в прошлом году, в 2,1 раза были стоимостные объемы импорта энергоносителей. Увеличились объемы импорта природного газа на фоне низкой базы сравнения, а нефтепродуктов - в результате роста мировых цен на нефть.



Чистые поступления по финансовому счету в марте в размере $427 млн были обеспечены последующим сокращением наличной валюты вне банков и ростом задолженности по торговым кредитам, указывает НБУ.



Чистые поступления прямых иностранных инвестиций составили $63 млн.



"В целом по итогам марта дефицит сводного баланса составил $355 млн (в марте 2016 года - $859 млн при дефиците текущего счета $448 млн), что обусловило сокращение международных резервов до $15,1 млрд или 3,2 месяца импорта будущего периода", - объясняет Нацбанк.



НБУ в связи с блокадой неподконтрольных территорий Донбасса ухудшил прогноз дефицита текущего счета на этот год. Прогнозный показатель увеличен с $3,5 млрд до $4,3 млрд (или 4,4% ВВП).



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