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Нацсовет реформ раскритиковал реформу налоговой милиции - Данилюк

29.04.2017 15:11
Министр финансов удивлен тем, что Национальный совет реформ подверг критике законопроект о создании Службы финансовых расследований
Александр Данилюк

Национальный совет реформ раскритиковал правительственный законопроект о создании Службы финансовых расследований. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр финансов Александр Данилюк.

"Министерство финансов получило правительственный законопроект о создании Службы финансовых расследований с негативными комментариями от секретариата Национального совета реформ. Довольно интересно, учитывая то, что большинство состава Совета являются членами Кабинета министров, которые уже определились со своей позицией, приняв правительственный законопроект. Как определились и наши партнеры МВФ и правительство США, которые поддерживают создание Службы финансовых расследований", - написал министр.

По его мнению, это очередная попытка саботажа создания Службы финансовых расследований.

"Сегодня буду просить президента, чтобы он взял ситуацию под свой контроль и вынес этот вопрос на ближайшее заседание Нацсовета", - сообщил Данилюк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: КМУ, Данилюк
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