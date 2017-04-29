Нацсовет реформ раскритиковал реформу налоговой милиции - Данилюк
Национальный совет реформ раскритиковал правительственный законопроект о создании Службы финансовых расследований. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр финансов Александр Данилюк.
"Министерство финансов получило правительственный законопроект о создании Службы финансовых расследований с негативными комментариями от секретариата Национального совета реформ. Довольно интересно, учитывая то, что большинство состава Совета являются членами Кабинета министров, которые уже определились со своей позицией, приняв правительственный законопроект. Как определились и наши партнеры МВФ и правительство США, которые поддерживают создание Службы финансовых расследований", - написал министр.
По его мнению, это очередная попытка саботажа создания Службы финансовых расследований.
"Сегодня буду просить президента, чтобы он взял ситуацию под свой контроль и вынес этот вопрос на ближайшее заседание Нацсовета", - сообщил Данилюк.
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