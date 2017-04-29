В США приняли временный бюджет

Палата представителей и Сенат одобрили законопроект о продлении финансирования расходов правительства на неделю

Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о продлении финансирования расходов правительства на неделю - до 5 мая. Об этом сообщает Русская служба BBC.



В противном случае работа государственных учреждений могла быть приостановлена сегодня, 29 апреля. Такое уже случалось при президенте Бараке Обаме в 2013 году, напоминает издание.



После утверждения в Сенате законопроект будет представлен на подпись президенту Дональду Трампу.



Недельная отсрочка даст время для разработки проекта бюджета на оставшуюся часть финансового года (он начинается 1 октября).



Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают вынужденной приостановки работы правительства США (shutdown) из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, однако все равно готовятся к такому развитию событий.



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