Сегодня МВФ рассмотрит выделение транша на $1 млрд Украине

Совет директоров Международного валютного фонда в понедельник примет решение о выделении очередного транша в рамках программы финпомощи

Сегодня, 3 апреля, совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос продолжения сотрудничества с Украиной. Об этом сказано в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.



Рассмотрение Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ - запланировано на 3 апреля 2017 года, сказано в сообщении.

Напомним, 28 марта Национальный банк Украины сообщил, что передал уточненные макроэкономические показатели бюджета в МВФ для ускорения выделения Украине очередного транша.

Как известно, МВФ перенес заседание по программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса. Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявлял, что Фонд вернется к рассмотрению вопроса о транше для Украины после того, как Национальный банк и Министерство финансов Украины предоставят необходимые макрорасчеты, с учетом блокады Донбасса.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.