В БПП заявили, что Гонтарева подала в отставку
Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с должности председателя Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщила заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко, пишет Укринформ.
"Я считаю, что тот фронт работы, который она на себя положила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке - ред.). Есть такой момент", - сказала Луценко.
Ранее в интервью Укринформу Гонтарева говорила, что видит свою миссию на этом посту завершенной и уже представила несколько кандидатур своего преемника.
"На этой позиции (главы НБУ - ред.) должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, не политик. Таково мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за президентом", - сказала Гонтарева.
29 марта НАБУ провело выемку документов в НБУ согласно решению Соломенского районного суда Киева. Позже глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что обыски в НБУ касались руководства банка. По данным источников в силовых структурах, обыски могут быть связаны с завышением стоимости залогов Платинум Банка для получения рефинансирования от НБУ.
На днях Сытник сообщил, что НАБУ расследует дело о выводе коммерческими банками миллиардов гривень за границу. Эти средства якобы были получены от НБУ как кредиты рефинансирования.
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