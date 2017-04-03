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НБУ не подтверждает отставку Гонтаревой

03.04.2017 12:07
Пресс-служба Нацбанка не подтвердила сообщение заместителя главы фракции БПП об отставке Гонтаревой
Фото - пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) не подтверждает информацию об отставке председателя Валерии Гонтаревой. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о будущих именениях в составе правления. Сейчас все члены правления НБУ работают по плану и имеют плотный график работы", - гласит сообщение.

Ранее сегодня заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко сказала, что Гонтарева написала заявление об отставке.

До этого в интервью Укринформу Гонтарева говорила, что видит свою миссию на этом посту завершенной и уже представила несколько кандидатур своего преемника.

"На этой позиции (главы НБУ - ред.) должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, не политик. Таково мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за президентом", - сказала Гонтарева.

29 марта НАБУ провело выемку документов в НБУ согласно решению Соломенского районного суда Киева. Позже глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что обыски в НБУ касались руководства банка. По данным источников в силовых структурах, обыски могут быть связаны с завышением стоимости залогов Платинум Банка для получения рефинансирования от НБУ.

На днях Сытник сообщил, что НАБУ расследует дело о выводе коммерческими банками миллиардов гривень за границу. Эти средства якобы были получены от НБУ как кредиты рефинансирования.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Гонтарева
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