Остаток на счете Госказначейства за март сократился на миллиард

На 1 апреля остаток на едином счете Госказначейства составил около 33 млрд грн

На 1 апреля остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы составил 32,812 млрд грн. Остаток сократился на 1,303 млрд грн, или на 3,8%, по сравнению с показателем на 1 марта, отмечает ведомство.



По сравнению с показателем на начало года остаток средств вырос в 2,3 раза.



На 1 марта остаток средств на едином счете составил 34,115 млрд грн, что на 2% меньше показателя на 1 февраля.



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