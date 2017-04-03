Остаток на счете Госказначейства за март сократился на миллиард
На 1 апреля остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы составил 32,812 млрд грн. Остаток сократился на 1,303 млрд грн, или на 3,8%, по сравнению с показателем на 1 марта, отмечает ведомство.
По сравнению с показателем на начало года остаток средств вырос в 2,3 раза.
На 1 марта остаток средств на едином счете составил 34,115 млрд грн, что на 2% меньше показателя на 1 февраля.
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