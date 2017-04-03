Fitch подтвердил рейтинги Киева и Харькова
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева и Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне B-. Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам - "стабильный".
Агентство также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг Киева на уровне BBB(ukr), а Харькову повысило национальный долгосрочный рейтинг с уровня A+(ukr) до AA-(ukr).
Рейтинги Харькова по-прежнему сдерживаются рейтингами Украины, отмечает агентство.
Fitch ожидает, что финансовые показатели Киева останутся неустойчивыми в среднесрочной перспективе.
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