Госбюджет по доходам перевыполнили на 14%
Государственный бюджет в январе-марте получил 179,933 млрд грн доходов, что на 13,8% больше бюджетной росписи. Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета в этот период выросли на 39,6%. При этом в марте в госбюджет поступило 67,886 млрд грн доходов, что на 22,7% больше бюджетной росписи, в том числе в общий фонд поступило 63,703 млрд грн - на 24,3% больше планового показателя.
По данным Госказначейства, налоговые поступления в марте составили 36,320 млрд грн, что на 35,2% больше бюджетной росписи, в январе-марте - 98,569 млрд грн, что на 16,9% больше бюджетной росписи.
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