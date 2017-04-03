Госбюджет по доходам перевыполнили на 14%

В январе-марте государственный бюджет получил 180 млрд грн доходов

Государственный бюджет в январе-марте получил 179,933 млрд грн доходов, что на 13,8% больше бюджетной росписи. Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета в этот период выросли на 39,6%. При этом в марте в госбюджет поступило 67,886 млрд грн доходов, что на 22,7% больше бюджетной росписи, в том числе в общий фонд поступило 63,703 млрд грн - на 24,3% больше планового показателя.



По данным Госказначейства, налоговые поступления в марте составили 36,320 млрд грн, что на 35,2% больше бюджетной росписи, в январе-марте - 98,569 млрд грн, что на 16,9% больше бюджетной росписи.



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