МВФ выделил Украине $1 млрд – Порошенко

Совет исполнительных директоров МВФ 3 апреля принял решение выделить Украине четвертый транш кредита по программе EFF

Совет директоров МВФ одобрил решение о выделении Украине транша в $1 млрд. Об этом в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

По мнению президента, таким образом МВФ выразил свое признание реформ в Украине.

Напомним, рассмотрение Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 г. по статье IV соглашений МВФ было запланировано на сегодня, 3 апреля 2017 г.

Ранее , 28 марта Национальный банк Украины сообщил, что передал уточненные макроэкономические показатели бюджета в МВФ для ускорения выделения Украине очередного транша.

Как известно, МВФ переносил заседание по программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса.

В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 г. после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.

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