Официально: МВФ одобрил транш для Украины на $1 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба представительства МВФ в Украине.
"Совет исполнительных директоров МВФ сегодня завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Завершение этого пересмотра позволяет выделить 734,05 млн СПЗ (около $1 млрд), что увеличит общую сумму осуществленных выплат по программе расширенного финансирования 6178,26 млн СПЗ (около $8,38 млрд)", - гласит сообщение.
Ранее о намерении Фонда предоставить Украине кредитный транш сообщил президент Петр Порошенко.
Как известно, МВФ переносил заседание по программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса на сегодня, 3 апреля.
После заседания Совета директоров Фонда первый заместитель директор-распорядителя Дэвид Липтон сообщил, что украинская экономика демонстрирует благоприятные признаки восстановления: экономический рост, замедление инфляции, увеличение международных резервов вдвое. Он отметил роль властей, в частности, проведение взвешенной макроэкономической политики.
При этом важно продолжать структурные реформы, подчеркнул Липтон. Начать, по его словам, нужно с приватизации и развития рынка земли.
Он убежден также, что Украина не может позволить себе дальше откладывать пенсионную реформу, которая предусматривает, в том числе, повышение пенсионного возраста.
Липтон назвал действия руководства НБУ умелыми и напомнил о важности независимости регулятора. Кроме того, нужно завершить рекапитализацию банков и сократить объемы кредитования связанных лиц.
Наконец, первый заместитель главы МВФ обратил внимание на борьбу с коррупцией. Несмотря на создание антикоррупционных структур, конкретные результаты в этой области пока не достигнуты, сказал он.
В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 г. после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.
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