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МВФ может выделить Украине пятый транш в мае - Минфин

04.04.2017 08:32
Министр финансов Александр Данилюк ожидает очередной транш уже в следующем месяце
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Международный валютный фонд (МВФ) примет решение о выделении пятого транша кредита уже в мае 2017 года. Об этом в эфире 5 канала сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, в этом году планировалось четыре транша. "Мы планируем эти четыре транша получить... Следующий может быть в мае месяце", - уточнил Данилюк.

Глава Минфина добавил также, что все средства МВФ поступят в резервы НБУ.

Напомним, накануне МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Минфин, МВФ, Данилюк
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