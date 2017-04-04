МВФ может выделить Украине пятый транш в мае - Минфин

Министр финансов Александр Данилюк ожидает очередной транш уже в следующем месяце

Международный валютный фонд (МВФ) примет решение о выделении пятого транша кредита уже в мае 2017 года. Об этом в эфире 5 канала сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, в этом году планировалось четыре транша. "Мы планируем эти четыре транша получить... Следующий может быть в мае месяце", - уточнил Данилюк.

Глава Минфина добавил также, что все средства МВФ поступят в резервы НБУ.

Напомним, накануне МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.