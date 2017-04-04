МВФ может выделить Украине пятый транш в мае - Минфин
Международный валютный фонд (МВФ) примет решение о выделении пятого транша кредита уже в мае 2017 года. Об этом в эфире 5 канала сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.
По его словам, в этом году планировалось четыре транша. "Мы планируем эти четыре транша получить... Следующий может быть в мае месяце", - уточнил Данилюк.
Глава Минфина добавил также, что все средства МВФ поступят в резервы НБУ.
Напомним, накануне МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.
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