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НБУ назвал эту программу с МВФ самой успешной в истории Украины

04.04.2017 11:28
Нацбанк отмечает, что решение МВФ о выделении четвертого транша является подтверждением успешности проводимых в Украине реформ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) решение Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) выделить Украине следующий транш финансовой помощи в размере $1 млрд.

"Это четвертый транш в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования EFF, что является подтверждением успешности реформ, направленных на создание более прочной и устойчивой финансовой системы и экономики. Это самая успешная программа МВФ в истории Украины", - отмечает НБУ на официальном сайте.

Регулятор напоминает, что предпосылкой для предоставления транша было совместное решение правительства и НБУ о вхождении государства в капитал ПриватБанка.

Решение о выделении средств было принято после дополнительного изучения влияния торговой блокады Донбасса на украинскую экономику. "Эксперты МВФ пришли к выводу, что ситуация будет иметь умеренное влияние на темпы экономического роста и состояние платежного баланса и не будет представлять угрозы для выполнения инфляционных целей НБУ", - сообщает Нацбанк.

Вчера МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.

Что касается следующего, пятого транша, то, по мнению министра финансов Александра Данилюка, его Фонд может выделить уже в мае.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, МВФ
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