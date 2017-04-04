Что нужно сделать для пенсии в 500 евро в Украине: инфографика
04.04.2017 12:10
Экономисты CASE Украина подготовили инфографику на популярную для украинских политиков тему о "достойной" пенсии
Фото - iStock/Global Images Ukraine
Украинская экономика должна стабильно развиваться 10 лет, чтобы размер пенсии достиг 500 евро. Так считают экономисты CASE Украина.
"Если за 10 лет не будет шоков и мы системно будем расти, то достигнем этой мечты", - считают эксперты проекта Цена государства.
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