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Что нужно сделать для пенсии в 500 евро в Украине: инфографика

04.04.2017 12:10
Экономисты CASE Украина подготовили инфографику на популярную для украинских политиков тему о "достойной" пенсии
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Украинская экономика должна стабильно развиваться 10 лет, чтобы размер пенсии достиг 500 евро. Так считают экономисты CASE Украина.

"Если за 10 лет не будет шоков и мы системно будем расти, то достигнем этой мечты", - считают эксперты проекта Цена государства.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Пенсия, Пенсионный фонд
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