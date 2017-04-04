Что нужно сделать для пенсии в 500 евро в Украине: инфографика

Экономисты CASE Украина подготовили инфографику на популярную для украинских политиков тему о "достойной" пенсии

Фото - iStock/Global Images Ukraine

Украинская экономика должна стабильно развиваться 10 лет, чтобы размер пенсии достиг 500 евро. Так считают экономисты CASE Украина. "Если за 10 лет не будет шоков и мы системно будем расти, то достигнем этой мечты", - считают эксперты проекта Цена государства.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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