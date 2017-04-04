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ЕЦБ ввел в оборот новую куппюру в €50

04.04.2017 12:22
Европейский центробанк сегодня запустил в оборот новую евробанкноту с усиленной защитой
Фото: EPA

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сегодня, 4 апреля, ввел в обращение новую банкноту номиналом €50. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Новая купюра содержит ряд новых ступеней защиты. В частности, появился дополнительный водяной знак и новая голограмма в виде портрета Европы (персонажа греческой мифологии).



На лицевой стороне банкноты расположен "изумрудный номер" - цифра 50, которая при наклоне меняет цвет от изумрудно-зеленого до темно-синего.


Фото: пресс-служба ЕЦБ

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ЕЦБ, ЕС
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