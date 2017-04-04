ЕЦБ ввел в оборот новую куппюру в €50
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сегодня, 4 апреля, ввел в обращение новую банкноту номиналом €50. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Новая купюра содержит ряд новых ступеней защиты. В частности, появился дополнительный водяной знак и новая голограмма в виде портрета Европы (персонажа греческой мифологии).
На лицевой стороне банкноты расположен "изумрудный номер" - цифра 50, которая при наклоне меняет цвет от изумрудно-зеленого до темно-синего.
Фото: пресс-служба ЕЦБ
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