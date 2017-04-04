ЕЦБ ввел в оборот новую куппюру в €50

Европейский центробанк сегодня запустил в оборот новую евробанкноту с усиленной защитой

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сегодня, 4 апреля, ввел в обращение новую банкноту номиналом €50. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Новая купюра содержит ряд новых ступеней защиты. В частности, появился дополнительный водяной знак и новая голограмма в виде портрета Европы (персонажа греческой мифологии).







На лицевой стороне банкноты расположен "изумрудный номер" - цифра 50, которая при наклоне меняет цвет от изумрудно-зеленого до темно-синего.





Фото: пресс-служба ЕЦБ



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