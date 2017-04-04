Украине за 2 года надо выплатить $13 млрд по внешнему долгу - НБУ
За два года Украине надо выплатить около $13 млрд по внешним заимствованиям. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.
"Украина до конца 2019 года должна выплатить $12,8 млрд. Поэтому для Украины очень важным является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Это важно для выполнения обязательств по внешним заимствованиям", - сообщил Чурий.
МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.
Что касается следующего, пятого транша, то, по мнению министра финансов Александра Данилюка, его Фонд может выделить уже в мае.
В Нацбанке назвали текущую программу с Фондом самой успешной в истории Украины.
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