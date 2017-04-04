НБУ: После получения транша МВФ резервы превысят $16 млрд
После получения четвертого транша от Международного валютного фонда (МВФ) международные резервы Украины вырастут до $16,1 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий сегодня, 4 апреля.
Он отметил, что резервы таким образом увеличатся втрое по сравнению с периодом начала сотрудничества с Фондом.
До конца года сумма резервов может составить $21 млрд.
МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.
Что касается следующего, пятого транша, то, по мнению министра финансов Александра Данилюка, его Фонд может выделить уже в мае.
В Нацбанке назвали текущую программу с Фондом самой успешной в истории Украины.
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