НБУ: После получения транша МВФ резервы превысят $16 млрд

Золотовалютные резервы Украины увеличится втрое по сравнению с периодом начала сотрудничества с МВФ, отмечает Нацбанк

После получения четвертого транша от Международного валютного фонда (МВФ) международные резервы Украины вырастут до $16,1 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий сегодня, 4 апреля.



Он отметил, что резервы таким образом увеличатся втрое по сравнению с периодом начала сотрудничества с Фондом.



До конца года сумма резервов может составить $21 млрд.



МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.



Что касается следующего, пятого транша, то, по мнению министра финансов Александра Данилюка, его Фонд может выделить уже в мае.



В Нацбанке назвали текущую программу с Фондом самой успешной в истории Украины.



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