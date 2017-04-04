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НБУ смягчил валютные ограничения (обновлено)

04.04.2017 17:35
Регулятор смягчил требования по обязательной продаже валютной выручки и повысил лимит продажи наличной валюты физлицам
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) намерен смягчить валютные ограничения для граждан. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий сегодня, 4 апреля.

"Мы собираемся смягчить требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров и также возможности (граждан - ред.) по покупке наличной иностранной валюты. Решения по этим смягчениям будут приняты в ближайшее время", - рассказал Чурий.

Позже Нацбанк уточнил на официальном сайте, что норма продажи валютной выручки снижается с 65% до 50%. Лимит покупки наличной валюты физлицами повышается до эквивалента 150 тыс. грн одному человеку за один день.

МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.

Что касается следующего, пятого транша, то, по мнению министра финансов Александра Данилюка, его Фонд может выделить уже в мае.

В Нацбанке назвали текущую программу с Фондом самой успешной в истории Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, МВФ
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