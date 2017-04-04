НБУ смягчил валютные ограничения (обновлено)

Регулятор смягчил требования по обязательной продаже валютной выручки и повысил лимит продажи наличной валюты физлицам

Национальный банк Украины (НБУ) намерен смягчить валютные ограничения для граждан. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий сегодня, 4 апреля.



"Мы собираемся смягчить требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров и также возможности (граждан - ред.) по покупке наличной иностранной валюты. Решения по этим смягчениям будут приняты в ближайшее время", - рассказал Чурий.



Позже Нацбанк уточнил на официальном сайте, что норма продажи валютной выручки снижается с 65% до 50%. Лимит покупки наличной валюты физлицами повышается до эквивалента 150 тыс. грн одному человеку за один день.



МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.



Что касается следующего, пятого транша, то, по мнению министра финансов Александра Данилюка, его Фонд может выделить уже в мае.



В Нацбанке назвали текущую программу с Фондом самой успешной в истории Украины.



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