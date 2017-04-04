Депутаты отказались укомплектовать Счетную палату

Верховная Рада не смола назначить девятерых членов Счетной палаты

Верховная Рада не смогла укомплектовать Счетную палату. Как передает корреспондент LIGA.net, за то, чтобы назначить девять членов Счетной палаты, которые прошли рейтинговое голосование в парламенте, проголосовали 211 депутатов при 226 необходимых.



"Прошу комитет по вопросам бюджета объявить повторный конкурс на замещение должностей членов Счетной палаты", - сказал спикер Андрей Парубий.



Из 28 кандидатов рейтинговое голосование прошли Виктор Богун, Тарас Герула, Любомир Дроздовский, Руслан Лукянчук, Андрей Майснер, Василий Невидомый, Цезарь Огонь, Валерий Пацкан, Ярослав Сидорович.

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