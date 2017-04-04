Депутаты отказались укомплектовать Счетную палату
Верховная Рада не смогла укомплектовать Счетную палату. Как передает корреспондент LIGA.net, за то, чтобы назначить девять членов Счетной палаты, которые прошли рейтинговое голосование в парламенте, проголосовали 211 депутатов при 226 необходимых.
"Прошу комитет по вопросам бюджета объявить повторный конкурс на замещение должностей членов Счетной палаты", - сказал спикер Андрей Парубий.
Из 28 кандидатов рейтинговое голосование прошли Виктор Богун, Тарас Герула, Любомир Дроздовский, Руслан Лукянчук, Андрей Майснер, Василий Невидомый, Цезарь Огонь, Валерий Пацкан, Ярослав Сидорович.
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