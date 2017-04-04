Новый меморандум: МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины

Эксперты МВФ в связи с блокадой Донбасса прогнозируют рост ВВП Украины на 2% в этом году

Фото: пресс-служба НБУ

Международный валютный фонд (МВФ) в связи с блокадой неконтролируемых территорий Донбасса ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год. Это следует из текста обновленного меморандума по программе расширенного финансирования EFF, опубликованного на сайте Фонда.



МВФ прогнозирует, что рост ВВП Украины в текущем году составит 2% (ранее прогнозировалось 2,9%). На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.



Эксперты Фонда также прогнозируют расширение дефицита текущего счета платежного баланса в этом году с 3% ВВП, прогнозируемых ранее, до 3,7% ВВП. В следующем дефицит вырастет с 2,6% до 3% ВВП.



Прогноз инфляции на этот и следующий год сохранился - 10% и 7%, соответственно.



Оценка дефицита бюджета в новом меморандуме улучшилась - до 3% ВВП в этом году и 2,5% в следующем.



Что касается резервов, по новым оценкам они составят $21,8 млрд по итогам текущего года. За 2018 год, как ожидается, вырастут до $29,5 млрд.



В 2019-2021 годах Фонд ожидает ежегодных темпов роста в 4% при постепенном снижении инфляции 6,5%, 6% и 5,5%, соответственно.



Вчера МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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