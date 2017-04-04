Пенсионная реформа в Украине должна быть принята в апреле - МВФ

В меморандуме МВФ отмечается, что пенсионная реформа должна быть принята в апреле, а вступить в силу с 2018 года

Верховная Рада до конца апреля 2017 года должна принять пенсионную реформу. Об этом сказано в тексте меморандума между Украиной и МВФ, обнародованному на сайте фонда.

Пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года, сказано в документе.

В частности, в материалах МВФ идет речь о новом перечне вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста. Пенсионная реформа должна предусматривать выбор срока и условий выхода на пенсию, который зависит от трудового стажа.

Также правительство взяло на себя обязательства ввести дополнительные выплаты для стимулирования занятости граждан и более позднего выхода на пенсию.

В долгосрочном плане реформа должна экономить 3% ВВП, в частности за счет увеличения трудового стажа при выходе на пенсию.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при проведении пенсионной реформы с 1 октября могут быть повышены пенсии.