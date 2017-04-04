Пенсионная реформа в Украине должна быть принята в апреле - МВФ
Верховная Рада до конца апреля 2017 года должна принять пенсионную реформу. Об этом сказано в тексте меморандума между Украиной и МВФ, обнародованному на сайте фонда.
Пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года, сказано в документе.
В частности, в материалах МВФ идет речь о новом перечне вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста. Пенсионная реформа должна предусматривать выбор срока и условий выхода на пенсию, который зависит от трудового стажа.
Также правительство взяло на себя обязательства ввести дополнительные выплаты для стимулирования занятости граждан и более позднего выхода на пенсию.
В долгосрочном плане реформа должна экономить 3% ВВП, в частности за счет увеличения трудового стажа при выходе на пенсию.
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при проведении пенсионной реформы с 1 октября могут быть повышены пенсии.
- Пенсионная реформа в Украине должна быть принята в апреле - МВФ 19:25
- Новый меморандум: МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины 18:31
- НБУ смягчил валютные ограничения (обновлено) 17:35
- Депутаты отказались укомплектовать Счетную палату 17:09
- НБУ получит транш МВФ в ближайшие дни и в разных валютах 15:37
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
12600
-
9880
-
5969
-
5649
-
5631
- Новый меморандум: МВФ смягчил требования с учетом блокады 20:35
- Украина получила 600 млн евро от ЕС – Порошенко 20:21
- Пенсионная реформа в Украине должна быть принята в апреле - МВФ 19:25
- Новый меморандум: МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины 18:31
- Ощадбанк вернул все кредиты рефинансирования НБУ 17:57