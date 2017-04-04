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Украина получила 600 млн евро от ЕС – Порошенко

04.04.2017 20:21
Президент Украины заявил о том, что 4 апреля Евросоюз перечислил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи
Фото: пресс-служба президента Украины

Европейский Союз перечислил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня ЕС перечислил второй транш в размере 600 млн евро Украине в рамках своей макрофинансовой помощи для стабилизации и реформирования экономики", - написал Порошенко.

Также, выступая сегодня, 4 апреля, перед украинской диаспорой Латвии, глава государства прокомментировал поступление транша от Евросоюза.

"Это означает, что весь мир сегодня вместе с нами, что нас поддерживают начиная от Канады, США и заканчивая Японией", - цитирует Порошенко пресс-служба президента Украины.

Ранее, в конце марта 2017 г. вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что решение Еврокомиссии о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи окончательно утверждено, несмотря на нерешенный вопрос с отменой запрета на экспорт леса-кругляка. Он также подчеркнул, что это условие не исчезло из меморандума о взаимопонимании, и стороны должны вернуться к нему в контексте третьего транша.

Напомним, в апреле 2014 г. ЕС задекларировал готовность оказать финансовую помощь Украине общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд евро - кредиты, 1,4 млрд евро - гранты, 5 млрд евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро - от Европейского инвестиционного банка.

В рамках кредитной программы Украина получила в общей сложности 600 млн евро. В 2015 г. ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина также получила 600 млн евро, выделение последующих кредитных траншей было приостановлено. В 2016 г. кредитных траншей от ЕС Украина не получала.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Макроэкономика, ЕС
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