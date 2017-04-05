Минфин обнародовал полный текст меморандума с МВФ
На сайте Министерства финансов обнародован текст меморандума между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), а также письмо директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард от 2 марта 2017 года.
В письме содержится просьба о переносе сроков внедрения пенсионной и земельной реформ в Украине. Письмо подписали президент Украины, премьер-министр, министр финансов и председатель Национального банка.
Как отметили в Минфине, новый меморандум содержит изложение политики и стратегии Украины в рамках программ EFF в 2017-2018 годах, которая нацелена на обеспечение экономического роста страны путем проведения структурных реформ и создания условий для самодостаточного развития.
Согласно обновленному меморандуму с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования EFF, Верховная Рада должна одобрить концепцию пенсионной реформы до конца апреля. При этом премьер Владимир Гройсман накануне заявил, что в ближайшие месяцы парламент выйдет с конкретным решением относительно пенсионной реформы.
Относительно земельной реформы, то в меморандуме отмечается, что МВФ ожидает, что Верховная Рада примет закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца мая 2017 года и отменит мораторий на продажу земель сельхозназначения с конца 2017 года.
- Минфин обнародовал полный текст меморандума с МВФ 09:29
- Гройсман: Представим пенсионную реформу в ближайшие месяцы 23:24
- Новый меморандум: МВФ смягчил требования с учетом блокады 20:35
- Украина получила 600 млн евро от ЕС – Порошенко 20:21
- Пенсионная реформа в Украине должна быть принята в апреле - МВФ 19:25
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10085
-
6523
-
6306
-
5854
-
5841