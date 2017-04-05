Минфин обнародовал полный текст меморандума с МВФ

На сайте Минфина обнародован меморандум и письмо высшего руководства Украины к директору распорядители МВФ

На сайте Министерства финансов обнародован текст меморандума между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), а также письмо директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард от 2 марта 2017 года.

В письме содержится просьба о переносе сроков внедрения пенсионной и земельной реформ в Украине. Письмо подписали президент Украины, премьер-министр, министр финансов и председатель Национального банка.

Как отметили в Минфине, новый меморандум содержит изложение политики и стратегии Украины в рамках программ EFF в 2017-2018 годах, которая нацелена на обеспечение экономического роста страны путем проведения структурных реформ и создания условий для самодостаточного развития.

Согласно обновленному меморандуму с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования EFF, Верховная Рада должна одобрить концепцию пенсионной реформы до конца апреля. При этом премьер Владимир Гройсман накануне заявил, что в ближайшие месяцы парламент выйдет с конкретным решением относительно пенсионной реформы.

Относительно земельной реформы, то в меморандуме отмечается, что МВФ ожидает, что Верховная Рада примет закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца мая 2017 года и отменит мораторий на продажу земель сельхозназначения с конца 2017 года.