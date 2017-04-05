Чистая покупка валюты НБУ через интервенции составила $122 млн

В рамках интервенций по лучшему курсу Нацбанк в I квартале купил $135 млн, а продал $13 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале купил на межбанковском валютном рынке $135 млн через интервенции по форме запроса наилучшего курса, а продал по наилучшему курсу $13 млн. Как сообщает НБУ на официальном сайте, чистое сальдо таких интервенций составило $122 млн.



В рамках таких интервенций НБУ запрашивает у специально отобранных 20 банков котировки, по которым они готовы купить или продать доллар, а потом НБУ выбирает среди этих предложений так называемый наилучший курс. Отчеты о таких операциях НБУ не публикует в ежедневном формате, как это происходит с обычными интервенциями.



При этом на традиционных аукционах, отчеты о которых публикуются сразу после их завершения, НБУ в I квартале выкупил $284,7 млн, продал - $275,5 млн. Чистое сальдо этих интервенций оказалось минимальным - $9,2 млн.



Суммарно с начала года НБУ выкупил с рынка $131,2 млн.



Сегодня также сообщалось, что регулятор изменил перечень банков для участия во втором квартале в валютной интервенции регулятора по форме запроса относительно лучшего курса.



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