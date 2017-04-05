МВФ начал перечислять транш Украине - Данилюк
Международный валютный фонд (МВФ) начал перечисление Украине транша в размере $1 млрд. Об этом министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил на своей странице в Facebook.
"Начался процесс перечисления средств четвертого транша МВФ", - написал Данилюк.
На сайте Министерства финансов обнародован текст меморандума между Украиной и Фондом, а также письмо директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард от 2 марта 2017 года.
В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 г. после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.
Что касается следующего, пятого транша, то, по мнению Данилюка, его Фонд может выделить уже в мае.
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