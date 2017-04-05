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Резервы НБУ выросли до $16,7 млрд

05.04.2017 18:13
После поступления траншей от МВФ и ЕС золотовалютные резервы Украины выросли до $16,7 млрд
Фото: Gety Images

После поступления в Украину транша по программе расширенного финансирования МВФ и макрофинансовой помощи ЕС объем международных резервов вырос до $16,7 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

Средства по четвертому траншу на общую сумму $1 млрд поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн СПЗ, 200 млн фунтов, €146 млн, $92 млн, уточняет НБУ.

Евросоюз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму €600 млн.

"Такой объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отмечает регулятор.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ, МВФ, ЕС
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