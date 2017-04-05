Резервы НБУ выросли до $16,7 млрд
После поступления в Украину транша по программе расширенного финансирования МВФ и макрофинансовой помощи ЕС объем международных резервов вырос до $16,7 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
Средства по четвертому траншу на общую сумму $1 млрд поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн СПЗ, 200 млн фунтов, €146 млн, $92 млн, уточняет НБУ.
Евросоюз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму €600 млн.
"Такой объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отмечает регулятор.
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