Технологии против мошенников. Как вывести экономику из тени

Искусственное занижение доходов остается стандартной практикой в Украине

Уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество в цивилизованных странах считаются серьезными преступлениями против общества и государства. "Оптимизаторы" лишают граждан общественных благ, а законопослушные налогоплательщики оказываются в невыгодном положении - честному бизнесу приходится конкурировать с предприятиями, которые не несут расходов по уплате справедливой доли своих налогов. Все это серьезно подрывает доверие граждан к государству, порождает бедность и неуверенность в завтрашнем дне.



На днях ОЭСР опубликовала отчет о важности и эффективности технологических решений, которые используются для выявления налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов. В основу исследования были положены данные о решениях, которые внедряются или уже используются налоговыми органами в 21 стране мира (Аргентина, Австрия, Австралия, Бельгия, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Гана, Греция, Венгрия, Италия, Кения, Мексика, Нидерланды, Китай, Руанда, Сингапур, Словакия, Швеция, Великобритания).



Собственно говоря, ничего нового придумывать не надо, существующие механизмы уже протестированы и высоко оценены налоговыми администрациями в мире. Именно технологические решения позволят украинскому правительству получить эффективный результат уже в краткосрочной перспективе.



Итак, в отчете ОЭСР проанализированы основные инструменты уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества: искусственное занижение доходов или завышение расходов, а также отсутствие видимости деловой активности (теневая экономика).

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Искусственное занижение доходов, как правило, имеет место на рынке B2C (рестораны, бары, такси, магазины). Использование технологии регистрации данных в кассовых аппаратах / торговых точках является простым и эффективным методом борьбы с уклонением от уплаты налогов.



До появления компьютерных технологий занижение продаж (доходов) достигалось очень просто - путем помещения наличных денег прямо в карман или путем редактирования бухгалтерских книг. Использование технологий усложнило процесс, правда, не в Украине, где использование кассовых аппаратов до сих пор не является обязательным для большого количества хозяйственных операций. На базовом уровне и сегодня для занижения продаж достаточно просто не фиксировать некоторые продажи за наличные средства, и в такой способ занижать свои налоговые обязательства. Когда вам задают вопрос: "Вам кассовый чек нужен?", - о чем вы думаете? Это как раз и есть базовый способ уклонения от уплаты налогов - не выдавать чек и не показывать доходы.



В европейских странах, где применение кассовых аппаратов является обязательным, очень распространенными стали более изощренные методы. С ростом использования технологий в бизнесе и расширением платежных форм, занижение продаж также осуществляется с помощью электронных средств. К примеру, кассовый аппарат может использоваться в режиме обучения или отмены транзакций после их возникновения. Кроме того, используемое программное обеспечение позволяет пользователю полностью удалять отдельные записи о продажах или занижать суммы продаж. Таким образом, перед налоговым инспектором стоит непростая задача выявить такой вид мошенничества.



Очевидно, на смену одним технологиям приходят новые. Наиболее распространенным средством противодействия занижению продаж является технология записи данных. Такая технология позволяет записывать, защищать и сохранять данные продаж в момент осуществления транзакции. Кроме того, данные о продажах автоматически отправляются в налоговый орган. Таким образом, налоговый орган получает возможность доступа к данным удаленно для целей проведения как мониторинга продаж, так и более детального аудита.

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В Австрии дополнительные налоговые поступления от внедрения электронных инструментов по противодействию уклонению от уплаты налогов составят 900 млн. евро. В Бельгии увеличение продаж ресторанами уже фиксируются на уровне 8%, в Квебеке (Канада) благодаря введению модулей регистрации продаж в ресторанную отрасль было возвращено налогов на сумму 1,2 млрд канадских долларов. В Венгрии после первого года эксплуатации электронных кассовых аппаратов НДС поступления увеличились на 15%, в Руанде - на 20%.



Очевидные преимущества есть также и для бизнеса. Например, инструменты, которые предотвращают манипулирование данными о продажах и обеспечивают достоверную отчетность, также защитят бизнес от воровства со стороны сотрудников. Кроме того, как отмечается в отчете, такие электронные инструменты могут уменьшить нагрузку на аудит, как для налогового органа, так и для налогоплательщика. Например, в провинции Квебек время, требуемое для проведения аудита в ресторане, обычно составляло 70 часов, однако после введения модуля регистрации продаж теперь требуется три часа. Это позволило налоговым органам значительно увеличить число проверок с 120 до 8000 в год, а значит, аудит может проводиться в электронном виде, удаленно, не требуя выпуска большого объема документов на бумажных носителях и значительно экономя время.

Обязательное применение кассовых аппаратов, а также электронных счетов-фактур с одновременной передачей данных в налоговый орган позволит значительно уменьшить долю теневой экономики. Кроме того, эффективным механизмом является ограничение расчетов наличными.



Другим инструментом уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества является искусственное завышение расходов, к которому чаще прибегают на рынке В2В. Простыми словами, компании искусственно формируют счета на расходы, которые фактически не были понесены, таким образом искусственно наращивая задолженность. В 2007-2009 годах Мексика потеряла около 3 млрд. евро налоговых поступлений из-за фальшивых счетов. В Словакии в 2014-2015 годах сумма рискованного НДС, обнаруженного при мошенничестве с выставлением счетов-фактур на внутреннем рынке, составила более 500 миллионов евро.



Для решения проблемы ложного фактурирования потребуется внедрение электронной системы выставления счетов. Данная система должна иметь дополнительные функции, обеспечивающие целостность данных и персонализацию создателя документа. Это можно сделать, используя цифровую подпись для обеспечения подлинности счета-фактуры. Электронное выставление счетов будет наиболее эффективным, если счета-фактуры будут обязательно регистрироваться и предоставляться в автоматическом режиме в налоговый орган. Автоматическое сопоставление данных покупателя и продавца позволит налоговому органу в режиме реального времени выявить налоговое мошенничество. Надо сказать, что электронное выставление счетов-фактур в настоящее время используется в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Италии, Китае, Перу, Руанде и других странах. В свою очередь, Европейский союз ввел стандартизированное электронное выставление счетов (Директива 2014/55/ЕС) для обязательного использования в государственных закупках. В Украине эта идея реализована посредством регистрации налоговых накладных в едином реестре налоговых накладных, однако система недостаточно защищена от внешнего вмешательства, что является предметом критики, как со стороны бизнеса, так и со стороны правительства.



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И последний инструмент налогового мошенничества - это теневая экономика или отсутствие видимости деловой активности, когда все расчеты производятся в наличной форме или посредством использования кредитных и дебетовых банковских карт, а также электронных переводов денежных средств. Обязательное применение кассовых аппаратов, а также электронных счетов-фактур с одновременной передачей данных в налоговый орган позволит значительно уменьшить долю теневой экономики. Кроме того, эффективным механизмом является ограничение расчетов наличными. К примеру, во Франции и Италии наличные расчеты ограничены в размере не более 1000 евро, в Греции - 1500 евро. А в Швеции использование наличных денег сокращается благодаря новым банковским технологиям, которые позволяют уже сегодня использовать для расчетов смартфоны и бесконтактные способы оплаты.



Опыт налоговых администраций при внедрении технологических решений, представленных в отчете ОЭСР, показывает, что передовые методы не только существуют, а и позволяют эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов и налоговым мошенничеством, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. И таких решений множество.

Елена Макеева, управляющий партнер Аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" GGI