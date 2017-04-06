Сотрудников ГФС будут отбирать по-новому
В рамках комплексной реформы Государственной фискальной службы (ГФС) будут изменены подходы к отбору кадрового состава фискальных и таможенных органов. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.
Министр финансов Александр Данилюк поручил и.о. главы ГФС Мирославу Продану отменить уже объявленные конкурсы на занятие вакантных должностей в ГФС и организовать проведение новых открытых конкурсов с обеспечением максимальной прозрачности и эффективности отбора персонала.
К работе конкурсной комиссии ГФС будут привлечены представители Министерства финансов, бизнес-омбудсмена и эксперты.
Новые подходы к управлению персоналом ГФС также предусматривают постепенное повышение уровня оплата труда в зависимости от квалификации и выполнения KPI, переаттестацию и переподготовку работников, сообщает Минфин.
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