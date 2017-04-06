Яценюк не намерен возглавлять НБУ

Экс-премьер убежден, что политик не может возглавлять Национальный банк

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк не намерен возглавлять Национальный банк Украины (НБУ). Об этом он сообщил сегодня, 6 апреля, на форуме Open Ukraine, передает корреспондент LIGA.net.



"Политик не может возглавлять Национальный банк. Именно поэтому четко отмечаю, что я не буду главой Национального банка Украины. Это первая причина. И вторая причина - я уже руководил Национальным банком Украины, а у меня задней передачи в моей коробке передач нет", - сказал Яценюк.



Ранее сегодня председатель НБУ Валерия Гонтарева напомнила, что решение о ее отставке принимает президент и Верховная Рада.



"Это вопрос к Верховной Раде и к президенту Украины. Я не знаю. Я пишу заявление об отставке, а не назначаю", - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос относительно того, когда будет эта отставка.



В то же время, в пресс-службе НБУ сообщают, что Гонтарева продолжает исполнять свои обязанности.



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