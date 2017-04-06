Пакт о ненападении. Чем полезен закон о корпоративных договорах

У совладельцев бизнеса появилась возможность предупредить возможные конфликты

На прошлой неделе депутаты приняли ряд инновационных законов. Один из них (законопроект №4470) касается введения в Украине института корпоративных договоров. Он закрепляет возможность участников и акционеров обществ заключать между собой корпоративные соглашения. Это позволит бизнесменам определять структуру и порядок корпоративного управления компанией.

Почему это так важно для предпринимателей?

Корпоративным договором регулируются права и обязанности участников и акционеров обществ. В нем можно предсмотреть обязанность голосовать на собраниях учредителей или согласовывать покупку или отчуждение части в уставном капитале, регламентировать другие действия, связанные с управлением обществом. Также договором могут быть предусмотрены случаи, при которых одна из сторон обязана купить или продать свою часть.

Теперь при создании общества владельцы компании могут распределить свои полномочия по его управлению. К примеру, определиться, кто будет предлагать кандидатуру директора, а кто - главу наблюдательного совета. При наличии такого договора большинство разногласий между участниками и акционерами обществ можно избежать.

Существенной проблемой для совладельцев компаний всегда были разногласия при слиянии или поглощении, когда покупатель покупал менее 100% уставного капитала предприятия. При этом условия покупки и развития компании оговаривались между сторонами. На практике же часто получались патовые ситуации, когда новый собственник инвестировал деньги в компанию, а старый саботировал распределение этих денег. Теперь, стороны могут подписать корпоративный договор перед слиянием, который при возникновении разногласий, расставит точки над "і".

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Иногда у собственников возникает разное видение на развитие компании. Когда партнеры не могут прийти к согласию, возникает безвыходная ситуация (так называемая deadlock), при этом компания может элементарно обанкротится. Имея корпоративный договор, этого можно избежать. К примеру, предусмотреть условие выкупа компании одним из партнеров либо же продажи компании третьему лицу. Перечень условий, при которых обязательна продажа компании, также можно предусмотреть заранее.

Закон не ограничивает круг субъектов, которые могут быть сторонами корпоративных договоров. Исходя из норм закона, корпоративные договоры могут быть заключены между участниками или акционерами обществ и кредиторами. Такие нововведения в большей степени должны защищать интересы возможных инвесторов.

К примеру, кредитор предоставлял деньги обществу для развития предприятия, а участники в свою очередь, должны были принимать определенные решения. Однако, договоренности между сторонами были устными и, со временем, мнения участников часто разделялись, вследствие чего, деньги инвестора расходились совсем по другим направлениям. С появлением корпоративных договоров, стороны могут прописать ключевые условия, которые обезопасят как кредитора, так и участников общества.

Корпоративное соглашение заключается в простой письменной форме, информация о нём не подлежит раскрытию. При заключении такого договора стороны обязаны уведомить только общество. Также в нём могут быть предусмотрены способы обеспечения обязательств сторон и меры ответственности за ненадлежащее исполнение условий. Это может стать реальным инструментом защиты от недобросовестных компаньонов.

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Нововведением в украинском законодательстве, стало также такое понятие как "безотзывная доверенность". По сути, без этого инструмента институт корпоративных договоров остался бы не урегулированным. Такая доверенность будет выступать обеспечением исполнения описанных в соглашении обязательств.

К примеру, в договоре прописаны определенные обязанности участника или акционера, а также прописана ответственность за неисполнение этих обязанностей - отчуждение части в уставном капитале. На практике заставить участника передать свою часть невозможно. Для этого и необходима безотзывная доверенность, с помощью которой можно обеспечить реальное исполнение обязательств.

Возникновение в Украине института корпоративных договоров предоставляет новые возможности для бизнеса. Это должно стать отправной точкой для полноценного развития корпоративного права в стране, предотвратить выход украинского бизнеса в иные юрисдикции и стимулировать приток иностранных инвестиций.

Максим Пирогов, юрист компании Investment Service Ukraine