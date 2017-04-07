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Украина не согласилась на повышение пенсионного возраста - Рева

07.04.2017 08:32
В 2021 году общий пенсионный возраст для мужчин и женщин сравняется
Андрей Рева

Правительство Украины смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет. Об этом в ток-шоу Право на владу заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает ТСН.

"Мы считали это неприемлемым в нашей стране в данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы. Дискуссии продолжались четыре месяца. Нам удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста", - сказал министр.

По его словам, общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет.

Рева также отметил, что на сегодня пенсионный возраст для женщин составляет 58,5 лет. По его словам, в связи с пенсионной реформой 2011 года, возраст для выхода на пенсию для женщин ежегодно будет повышаться на полгода и это авершится в 2021 году. Тогда женщины будут выходить на пенсию, как и мужчины - в 60 лет.

Напомним, согласно опубликованному тексту меморандума между МВФ и Украиной, пенсионная реформа, которую необходимо принять до конца мая 2017 года, должно вступить в силу с 1 января 2018 года.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, в ближайшие месяцы парламент выйдет с конкретным решением относительно пенсионной реформы.

Ранее Гройсман заявил, что при проведении пенсионной реформы с 1 октября могут быть повышены пенсии.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Пенсия, МВФ
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