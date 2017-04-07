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Украинцы в марте продали валюты больше, чем купили

07.04.2017 10:54
По данным НБУ, в марте банки продали наличной валюты населению на $265 млн, купили – на $456,1 млн
Фото - iStock/Global Images Ukraine

В марте чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банковскую систему составила $191 млн. Об  этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в марте банки продали наличной валюты населению на $265 млн, купили - на $456,1 млн.

Напомним, в январе-марте украинцы продали банкам на $330,4 млн больше наличной валюты, чем купили.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: валюта, НБУ
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