Украинцы в марте продали валюты больше, чем купили
07.04.2017 10:54
По данным НБУ, в марте банки продали наличной валюты населению на $265 млн, купили – на $456,1 млн
Фото - iStock/Global Images Ukraine
В марте чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банковскую систему составила $191 млн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, в марте банки продали наличной валюты населению на $265 млн, купили - на $456,1 млн.
Напомним, в январе-марте украинцы продали банкам на $330,4 млн больше наличной валюты, чем купили.
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