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Транш МВФ будет способствовать укреплению гривни - Данилюк

07.04.2017 12:54
Средства МВФ будут способствовать укрпелению национальной валюты, поэтому являются позитивом для экономики, отметил министр финансов
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Получение очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) будет способствовать укреплению гривни. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк вчера, 6 апреля, в эфире 1+1.

"Это позитив - позитив для валюты, для экономики", - убежден министр. Он напомнил, что транш будет зачислен в резервы Национального банка.

"Мы не будем отрабатывать эти кредиты. Мы занимаемся изменением экономики, внедрением важных реформ... Мы должны просто вернуть этот кредит", - добавил Данилюк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Данилюк
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