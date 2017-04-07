Транш МВФ будет способствовать укреплению гривни - Данилюк

Средства МВФ будут способствовать укрпелению национальной валюты, поэтому являются позитивом для экономики, отметил министр финансов

Получение очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) будет способствовать укреплению гривни. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк вчера, 6 апреля, в эфире 1+1.



"Это позитив - позитив для валюты, для экономики", - убежден министр. Он напомнил, что транш будет зачислен в резервы Национального банка.



"Мы не будем отрабатывать эти кредиты. Мы занимаемся изменением экономики, внедрением важных реформ... Мы должны просто вернуть этот кредит", - добавил Данилюк.



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