Транш МВФ будет способствовать укреплению гривни - Данилюк
Получение очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) будет способствовать укреплению гривни. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк вчера, 6 апреля, в эфире 1+1.
"Это позитив - позитив для валюты, для экономики", - убежден министр. Он напомнил, что транш будет зачислен в резервы Национального банка.
"Мы не будем отрабатывать эти кредиты. Мы занимаемся изменением экономики, внедрением важных реформ... Мы должны просто вернуть этот кредит", - добавил Данилюк.
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