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Гройсман: Привлечение 15 млрд грн на ремонт дорог зависит от НБУ

07.04.2017 13:36
Кабмин намерен потратить средства от репрофайлинга гособлигаций на ремонт и реконструкцию дорог
Владимир Гройсман

Возможность привлечения дополнительных 15 млрд грн, полученных от репрофайлинга гособлигаций, на ремонт и реконструкцию дорог, зависит от Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил сегодня, 7 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман, пишет пресс-служба Кабмина.

"Предварительно мы достигли договоренности о том, что банки пойдут на реструктуризацию, и теперь они в процессе. Вопрос репрофайлинга очень важно для привлечения дополнительных средств, в том числе 15 млрд грн для дорог", - сказал глава правительства, напомнив, что еще 15 млрд грн ассигнований на дорожные работы предусмотрены в госбюджете.

Он сообщил также, что инициатива репрофайлинга - это совместное предложение президента, коалиции парламента и правительства. "Убежден, что в этом году такого решения мы добьемся, хотя НБУ - это независимый регулятор", - напомнил Гройсман

Министр финансов Александр Данилюк добавил, что правительство уже согласовало условия репрофайлинга. "Сейчас документы в НБУ, их анализирует внешний аудит Нацбанка. Этот процесс должен быть завершен в течение недели-двух", - рассказал Данилюк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Гройсман
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